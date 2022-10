Ferrari heeft voor de Amerikaanse GP van de Verenigde Staten de eerste startrij opgeëist. De verschillen waren minimaal, maar Carlos Sainz tekende voor zijn derde poleposition en de eerste van de Italiaanse renstal ooit in Austin. Max Verstappen eindigde als derde, maar start de race als tweede door een gridstraf van Charles Leclerc.

Het was in Q1 een ‘traffic paradise’ voor meerdere coureurs, waardoor het in die laatste vliegende ronde erom spande. Daniel Ricciardo werkte zich in de top-vijftien, maar viel terug door verbeteringen voor coureurs als Guanyu Zhou en Alexander Albon. Ricciardo strandde zo opnieuw in Q1, net als Kevin Magnussen (P16), Esteban Ocon (P18), Mick Schumacher (P19) en Nicholas Latifi (P20). Het was met de dubbele exit voor het Amerikaanse Haas een kwalificatie om snel te vergeten.

Voor Lando Norris leek zijn kwalificatie er na Q2 op te zitten, maar door een overschrijding van track limits van Zhou kon hij op het nippertje door naar Q3. Albon liep een plek in top-tien net mis. Bij Aston Martin waren er gemengde gevoelens met Sebastian Vettel op P12, terwijl teamgenoot Lance Stroll Q3 bereikte. Dat gold niet voor de gefrustreerde Pierre Gasly (P13), Zhou (P14) en Yuki Tsunoda (P15).

In Q3 was het weer ouderwets spannend tussen de Ferrari’s en Red Bulls. De eerste slag was voor Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz bovenaan. Max Verstappen had in zijn eerste ronde last van wat verkeer en moest dus de aanval openen in de laatste run. Met vier coureurs die de tijdenlijst paars kleurden was het bloedstollend, maar ook de tweede slag was voor Ferrari, nu in de volgorde Sainz-Leclerc.

Verstappen moest genoegen nemen met de derde tijd, maar dat wordt door de gridstraf van tien plaatsen voor Leclerc de tweede startplek. Lewis Hamilton krijgt op zijn beurt de derde plek in de schoot geworpen door een gridstraf van Pérez. George Russell sluit achter zijn teamgenoot aan, gevolgd door Lance Stroll, Lando Norris en Fernando Alonso.

Verstappen maakte zich na afloop niet erg druk om de verloren eerste slag. “Het was zwaar om vlak voor de kwalificatie het nieuws over de dood van Dietrich te horen”, zo doelde hij op het overlijden van Red Bulls topman. “Het resultaat doet er niet toe. Wat er wel toe doet is eraan te herinneren wat Dietrich voor ons als team heeft gedaan en de Formule 1. Hij was altijd aardig voor mij en zorgzaam. Ik zal het laatste bezoek aan hem vorige maand nooit vergeten. Hij geloofde in mij en veel andere jonge coureurs en bood ze geweldige kansen. Zonder hem had ik hier vandaag niet gezeten”, aldus Verstappen. “Daarom is het een ongelofelijk zware dag.”

