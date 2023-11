Carlos Sainz geniet erg van de tweestrijd met Mercedes dit jaar. Met nog twee races te gaan zijn de teams gescheiden door slechts twintig punten. Maar hoeveel hij er ook van geniet, toch hoopt Sainz wel dat de Ferrari het iets beter gaat doen in de race. Zelfs als dat betekent dat de kwalificatie dan maar wat minder gaat.

Mercedes en Ferrari gaan dit jaar nek aan nek in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs. En hoewel alle vier de coureurs racewinnaars zijn en zich als goede coureurs hebben bewezen, kampen ze de afgelopen tijd ook met uitvalbeurten. Lewis Hamilton crashte in Qatar werd gediskwalificeerd in Austin. Charles Leclerc werd in diezelfde race ook gediskwalificeerd en kon afgelopen weekend in Brazilië niet starten vanwege hydraulische problemen. George Russell crashte in de laatste ronde in Singapore en viel in Brazilië uit met motorproblemen. Carlos Sainz houdt zijn auto nog het best overeind: de enige race sinds de zomerstop die hij puntloos eindigde was die in Qatar, omdat hij vanwege motorproblemen niet kon starten.

Al met al hangt er dus veel af van de momenten waarop de auto’s wel finishen. Dat is enigszins slecht nieuws voor Ferrari, want over het algemeen is die auto vooral heel goed in de kwalificatie. Maar daar heeft het team niet zo bijzonder veel aan, vertelt Sainz. “De punten worden op zondag gegeven. Dat is toch wel het moment waarop Mercedes vaak wat sterker is en wij wat zwakker. Ze hebben daar toch de overhand in. Maar we blijven tenminste wel druk op hen zetten. Ze kunnen zich eigenlijk geen fouten veroorloven, want dan staan wij klaar om in te springen. Het is een leuk gevecht.”

Het grootste probleem in de races is dat de Ferrari niet stabiel genoeg presteert, denkt Sainz. “Er zijn een paar stints geweest dit jaar dat de auto het heel goed deed, en dan weer een paar waarin we heel veel tijd verloren. Dat komt dan door de compound, de staat van het circuit en de manier waarop onze auto met de band omgaat. Maar over het algemeen zitten wij [en Mercedes] erg dicht bij elkaar in de race. Meestal is het zo dat ze ons achterna zitten of zelfs inhalen in de race. Hopelijk kunnen we dat in de laatste paar races omdraaien. Of tenminste dat we niet ingehaald worden, want daar kunnen we de punten mee halen.”

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt vanaf donderdag in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde