Carlos Sainz legt de lat hoog voor het nieuwe seizoen, dat op 5 maart in Bahrein van start gaat. De Spanjaard neemt alleen genoegen met de wereldtitel. “Als je voor Ferrari rijdt en een competitieve auto hebt, dan moet dat gewoon het doel zijn.”

Het afgelopen jaar leverde hem zijn eerste pole en overwinning op in de Formule 1. Leuk, beseft Sainz, maar het is slechts een begin. Het smaakt naar meer. Veel meer. Ferrari’s nieuwe uitdager moet hem op weg helpen naar het beoogde doel. Sainz hoopt dat de SF-23 daarvoor potent genoeg is. Naar verluidt is met name de motor verbeterd en ook betrouwbaarder. Met een nieuwe teambaas aan het roer, Frédéric Vasseur heeft Mattia Binotto afgelost, hoopt Sainz dat er aan de pitmuur tactisch ook minder blunders gemaakt zullen worden.

“De wereldtitel leeft niet alleen bij mij, maar bij het hele team”, aldus Sainz. “Als je kampioen wilt worden, moet je als team en coureur de beste zijn. Dat is dus waar ik me op concentreer.” Sainz begint in 2023 aan zijn derde jaar in dienst van Ferrari. Na wat aanloopproblemen is hij de auto en de Scuderia steeds beter gaan begrijpen, kon hij collega Charles Leclerc beter partij bieden en eindigde als vijfde in het WK-eindklassement.

“Ik heb een duidelijk doel voor ogen”, stelt Sainz. “Ik heb in de wintermaanden veel nagedacht over hoe ik dat doel bereiken kan. Ik voel me op mijn gemak in het team, heb meer vertrouwen en ben ook beter voorbereid. Ik begrijp nu hoe het er in de top aan toegaat en heb het gevoel klaar te zijn daar een woordje mee te kunnen spreken.”