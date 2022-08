Carlos Sainz draaide er na afloop van de kwalificatie voor de Belgische GP niet omheen: de Spanjaard vreest in de race de snelheid van de Red Bulls en die van Max Verstappen in het bijzonder. De wereldkampioen was in de tijdstraining een klasse apart, maar vertrekt door gridstraffen vanaf de vijftiende plaats.

Ruim een halve seconde bedroeg de achterstand van Sainz ten opzichte van Verstappen, een eeuwigheid in de Formule 1. “Ik vraag me nog steeds af hoe het komt dat het verschil zo groot is”, aldus de Spanjaard direct na de kwalificatie. “Het verbaast me.” Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn, gezien het duizelingwekkende tempo waarmee Verstappen al twee dagen door de Ardennen raast.

Sainz schuift dus vanaf P2 door naar de pole, naast hem vertrekt morgen Sergio Pérez. Red Bulls tweede coureur had ongetwijfeld stiekem op meer gehoopt na de derde trainingssessie eerder in de middag, die hij als snelste afsloot. “Maar P2 is niet de slechtste startpositie”, stelt de Mexicaan, die in de stand om het wereldkampioenschap slechts vijf punten achterstaat op nummer 2 Charles Leclerc. “Mijn snelle rondje was niet eens zo slecht, ik had net zo goed voor Carlos kunnen staan. Ik denk dat er een mooie race voor ons in het verschiet ligt. De start”, zo gelooft Pérez, “wordt cruciaal.”

Dat geldt niet alleen voor Pérez en Verstappen. Maar zeker ook voor Sainz, die op Spa-Francorchamps op jacht gaat naar zijn tweede GP-zege. “Maar je vraagt je natuurlijk wel af wat er gaat gebeuren”, zo doelt hij op de superioriteit van Verstappen in de kwalificatie. “Ik denk dat Max kan winnen. Zeker na zo’n rondje als vandaag. Als ik zo’n rondje zou rijden, zou ik veel vertrouwen hebben.” Sainz beseft dat hij de regerend wereldkampioen vanuit het achterveld waarschijnlijk vrij snel in zijn spiegels zal ontwaren. Een vooruitzicht dat hij vreest. “We zullen wel zien”, zegt Sainz. “Maar ik denk dat onze racesnelheid beter zal dan in de kwalificatie.”