Met de Dutch GP in aantocht bereiden we je alvast voor op het raceweekend in de duinen. In de podcastspecial ‘Op weg naar Zandvoort’ hoor je verhalen van mensen op en rondom het circuit. Zoals Taco Janssen, sinds jaar en dag vaste kracht bij de marshals. “Dichter dan dit kom je niet bij de Formule 1”

Janssen vertelt vol passie over zijn rol langs de baan en zit vol met mooie anekdotes, zoals tijdens de vorige editie van de Dutch GP. “Vorig jaar moesten wij een Formule 1-coureur ophalen die gestrand was. Hij zat bij ons in de auto en daar praat je dan wat mee. Hij vond overigens dat wij nogal hard door de bocht gingen. ‘Jullie hebben meer grip in jullie auto dan ik in die van mij’, grapte hij. Dat zijn wel leuke dingen natuurlijk”, blikt Janssen terug.

De coureur in kwestie was Logan Sargeant. De Amerikaan beleefde een ongelukkig raceweekend in de duinen. De Williams-coureur crashte zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race.

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify of Apple Podcast.

