Jac Orie staat bekend om zijn wetenschappelijke benadering van de sport. Vanuit die rol volgt de succesvolle schaatscoach van Team Essent (met o.a. Joep Wennemars en Suzanne Schulting) een data gedreven sport als Formule 1 op de voet. “Ik heb Max tegenover mijn eigen sporters wel eens als voorbeeld aangehaald”, aldus de coach, die vandaag weer op het ijs staat in Thialf tijdens de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi.

– Jac, wat spreekt jou vooral aan in de Formule 1?

“Het principe van meten is weten. Er wordt zo min mogelijk aan het toeval overgelaten. Die hele auto hangt vol met sensoren en dergelijke. En wat ik dan heel knap vind is dat er coureurs zijn als Max Verstappen die alles perfect aanvoelen en dat kunnen vertalen naar de crew om de auto en de settings aan te passen. Dat samenspel tussen mens en machine vind ik fascinerend.”

– Een overeenkomst met het schaatsen is de mentale weerbaarheid die van de sporters wordt verlangd. Max Verstappen wordt erom geroemd dat hij onder druk vaak de juiste beslissingen neemt en het beste in zichzelf naar bovenhaalt. In het schaatsen heb je daar ook mee te maken.

“Zeker. In sommige gevallen is mentale weerbaarheid aangeboren, maar in alle gevallen is het trainbaar. Je moet er alleen wel voor open staan en het lef hebben dingen te veranderen. Sporters hebben een soort copying stijltjes die als houvast dienen. Die loslaten is vaak de eerste stap naar verbetering. Soms maken ze die stap slechts half, door toch die zekerheid in te bouwen. Tja, dan wordt je geen wereldkampioen. Je kan beter zwaar op je bek gaan door wat te proberen, want dan leer je. Het gaat in topsport om het inzien van de noodzaak jezelf te innoveren. En dat heeft met lef te maken.”

“Ik ken Max niet, dat vooropgesteld, maar net als andere kampioenen is hij volgens mij iemand die zwart-wit denkt, zonder al teveel nuances om in te verzanden. Als je niet durft te verliezen, wordt winnen heel lastig. Max durft risico’s te nemen. Als je dat maar vaak genoeg doet, van jongs af aan en ook een ongelukje af en toe op de koop toeneemt, dan is die leercurve veel steiler. Hij heeft veel geleerd, omdat hij met zijn billen bloot durft te gaan. En met die benadering imponeert hij anderen ook, dus het werkt dubbelop. Hij trekt dat gewoon naar zich toe. In het schaatsen zag ik dat ook aan iemand als Sven Kramer. Voor de tegenstander is dat lastig, die krimpt dan een beetje, helemaal als die aan de andere kant van het spectrum zit. Ik heb Max tegenover mijn eigen sporters wel eens als voorbeeld aangehaald, omdat ik heel erg gecharmeerd ben van zijn zwart-wit benadering, dus van het compromisloze.”

– Zonder goed materiaal ben je nergens. Niet in het schaatsen, maar zeker niet in de Formule 1. Maar wordt het verschil tussen winnen en verliezen niet gewoon gemaakt tussen de oren?

“Zeker! Je hebt altijd te maken met verschillende aspecten, maar ik ben ervan overtuigd dat voor een groot gedeelte succes maakbaar is en dat zit vaak in de die koppen. Kijk, iemand van 1,20 meter lang kan je niet over 2,40 meter laten springen, maar in de context van een wereld waarin iedereen ongeveer hetzelfde eruit ziet en ongeveer hetzelfde materiaal en achtergrond heeft, ook door een natuurlijke selectie in de jeugd, wordt het verschil gemaakt door wat er in he hoofd gebeurt. En door het proces wat er om je heen wordt gecreëerd. Maar ook dat zit deels in je hoofd. Kampioenen gaan ergens voor en zorgen dat ze in een trend zitten en daar onderdeel van zijn. Dat heeft ook met overtuiging en wilskracht te maken.”

– Tenslotte, Max Verstappen was een groot deel van het seizoen bezig een grote achterstand in de WK-stand in te lopen. Hij was de jager, McLaren de prooi. Is die rol makkelijker?

“Ja, natuurlijk. Degene die op één staat heeft altijd meer te verliezen dan degene die eraan komt. Dat brengt een ander soort druk met zich mee. En Max deelde ook nog wel eens verbale plaagstootjes uit die bij anderen dan weer doorwerkten. Hij zat bij hun onder de huid.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2026 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)