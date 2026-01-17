De stemmen zijn geteld! Duizenden Formule 1-fans hebben hun stem uitgebracht op hun favoriete F1-foto in onze bijzondere fotowedstrijd ter nagedachtenis aan Peter van Egmond. De publieksprijs gaat naar Victor Eleuterio voor zijn spectaculaire foto van de crash van Gabriel Bortoleto op Interlagos in Brazilië.

Deze foto stak onder de vele duizenden stemmen met kop en schouders uit boven de andere inzendingen en toont precies waar deze wedstrijd om draait: de actie, snelheid en emotie van de Formule 1. De fotograaf ontvangt een waardecheque van €2500. Ook hebben we een gelukkige winnaar onder alle stemmers: Chris McGuigan uit Canada mag de Nikon Z50II-camera ter waarde van €1419 in ontvang nemen. Gefeliciteerd!

We bedanken alle fotografen voor hun inzendingen, de internationale vakjury onder leiding van Joe Saward voor hun expertise, en natuurlijk alle fans die hebben gestemd. Deze wedstrijd was een mooi eerbetoon aan Peter van Egmond en de kunst van de Formule 1-fotografie.

