De startopstelling voor de sprintrace in Brazilië belooft spektakel. Lando Norris vertrekt van pole position en lijkt dé man om te verslaan. Titelconcurrenten Oscar Piastri en Max Verstappen vertrekken respectievelijk vanaf de derde en zesde stek. Zijn zij in staat om het leven van Norris zuur te maken op het circuit van Interlagos?

Naast de leider in het kampioenschap staat Mercedes-talent Kimi Antonelli op de voorste rij, die met zijn indrukwekkende kwalificatie de andere toppers het nakijken gaf. Op de tweede startrij staan Oscar Piastri en George Russell opgelijnd, daarachter Fernando Alonso en Max Verstappen.

De Nederlander klaagde over vibraties in de RB21 en zal moeten vechten om zich naar voren te knokken. Regen of niet, menig fan hoopt dat de regerend kampioen weer een show in Interlagos zal neerzetten. Zelf is Verstappen wat minder optimistisch: “Ik had gehoopt dat ik een betere auto had. Met hoe het nu aanvoelt, zal het denk ik ook niet fijn zijn in de regen.”

Rode lantaarn voor Sainz

Dan nog enkele tegenvallers op de grid. Lewis Hamilton, nota bene ereburger van Brazilië, start vanaf P11 in zijn Ferrari. Liam Lawson kwam in de kwalificatie niet verder dan P17 terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar sterk naar P9 reed. Maar dat is nog altijd beter dan Yuki Tsunoda. De Japanner stelde wederom teleur en vinden we pas op de achttiende stek terug op de startopstelling. Ook Carlos Sainz had, gezien zijn gefoeter over de boordradio, duidelijk meer verwacht en vangt de race als hekkensluiter aan in zijn Williams.

De ingrediënten voor chaos zijn aanwezig: mogelijk wisselende omstandigheden, een korte race en een grid vol verrassingen. De sprintrace begint vandaag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

