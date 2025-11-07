Max Verstappen reageerde vrijdag teleurgesteld op zijn zesde tijd in de sprintkwalificatie in São Paulo. “Het was gewoon ruk”, zo klonk het kort maar krachtig.

De viervoudig wereldkampioen van Red Bull had vooraf vanzelfsprekend op meer en beter gehoopt. Hij moest echter ruim toegeven op WK-leider Lando Norris, die zich voor zaterdag verzekerde van de sprintpole.

“Het liep voor geen meter”, zei Verstappen in de paddock van São Paulo in een eerste korte reactie tegen Viaplay. “Ik had heel veel vibraties in de auto. Ik stuiterde alle kanten op en buiten dat had ik ook gewoon geen grip in de langzame bochten. De auto draaide niet en ik had geen tractie, dus dan houdt het wel op.”

Verstappen hoopt voor zaterdag op hulp van boven. Oftewel, op regen. Maar ook dan wordt het een helse klus op de baan waar hij vorig jaar in de hoofdrace (in de regen) nog van P17 naar P1 reed. “Ik had gehoopt dat ik een betere auto had. Met hoe het nu aanvoelt, zal het denk ik ook niet fijn zijn in de regen.”

