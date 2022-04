Stoffel Vandoorne heeft twee dagen na de onthulling van de derde generatie Formule E-auto’s de prestigieuze ePrix van Monaco op zijn naam geschreven. De Belg bleef na een vermakelijke voorstelling Mitch Evans en Jean-Eric Vergne voor en nam ook de leiding in het WK. Robin Frijns viel net buiten de podiumplaatsen, Nyck de Vries werd tiende.

De ePrix in de nauwe straten van Monte-Carlo kwam pas tot leven nadat de attackmode, vier minuten 30 kwh extra vermogen, ingeschakeld kon worden door de coureurs. Dat reeg de optocht, zoals verwacht, uiteen. Mitch Evans raakte zo de leiding kwijt aan Pascal Wehrlein. Robin Frijns, de nummer twee in het WK voorafgaand aan de race, deed met het extra vermogen eveneens goede zaken. De Limburger (foto) verschalkte eerst landgenoot Nyck de Vries, die hem bij de start te snel af was geweest, en vervolgens ook Jean-Eric Vergne en André Lotterer.

Frijns, als zevende gekwalificeerd, kon zich niet in de strijd om de dagzege mengen. Ook niet toen Wehrlein in leidende positie uitviel. Stoffel Vandoorne trok aanvankelijk het winnende lot, Vergne en Lucas Di Grassi daarentegen baalden: ze hadden net hun tweede attackmode geactiveerd. Dezelfde pech trof Vandoorne, toen Lotterer zijn auto in de prak reed en de wedstrijd geneutraliseerd werd. De Belg verdedigde de voorsprong handig en had in de slotfase, met gebruik van fanboost, geen moeite om het straatgevecht in stijl af te sluiten.

“We hebben net Monaco gewonnen”, jubelde Vandoorne over de boordradio. “We vlogen vandaag”, voegde hij er later aan toe. Frijns haalde net als bij het vorige nummer in Rome nog een extra WK-punt op door de snelste ronde te klokken. Hij staat nu met 71 punten vierde in het wereldkampioenschap, tien achter leider Vandoorne.