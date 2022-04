Het was een opmerkelijk moment in de kwalificatie: de crash tussen Nicholas Latifi en Lance Stroll. Het betekende einde kwalificatie voor beide coureurs, die zichzelf niet als schuldige willen aanwijzen in dit Canadese onderonsje. De stewards hebben echter wel een schuldige aangewezen: Stroll heeft drie plaatsen gridstraf ontvangen.

De eerste kwalificatiesessie werd onderbroken na een crash van Latifi. Het was al snel duidelijk dat hij dat niet op zichzelf deed, maar dat hij daarbij ‘geholpen’ werd door Stroll. De twee kwamen met elkaar in aanraking nadat Latifi in eerste instantie Stroll erlangs wilde laten, maar toen hij afremde wilde de Williams-coureur zijn positie op de baan weer terug. Hij dook aan de binnenkant waar ruimte zat, totdat Stroll instuurde en de Williams in een spin terechtkwam na contact, waarbij de bolide flinke schade opliep.

Het incident werd onderzocht door de stewards, die nu Stroll als schuldige hebben aangewezen. De Canadees heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen. Niet dat hem dat veel pijn zal doen, aangezien hij toch al vanaf de laatste plaats zou starten. Voor het besluit van de stewards wilde geen van beide heren zichzelf als schuldige zien.

“Voor mij was het achter het stuur duidelijk wat er gebeurde”, vertelt Latifi aan Viaplay. “Ik heb de video gezien, dus ik weet wat er gebeurd is. Nu is nog duidelijker dat ik niet de schuldige was.” De Canadees legt uit dat hij van zijn team te horen kreeg dat Stroll op een afkoelronde zat. “Ik wilde aan de kant gaan, daarom ging ik zo langzaam.”

“Maar hij haakte ineens af, waarna ik besloot om door te gaan met mijn voorbereiding voor mijn ronde”, vervolgt Latifi. “Er was een groot gat aan de binnenkant, ik ging erlangs en om een of andere reden stuurde hij in. Toen was het gat er ineens niet meer. Het was erg ongelukkig”, vat hij de opvallende crash samen.

“Ik zat op een afkoelronde”, legt Stroll het van zijn perspectief uit. “Ik heb de video gezien en hij probeerde me plots in te halen op een erg ongemakkelijke plek op het circuit. Het circuit loopt naar links af en vervolgens naar rechts. Het was erg ongemakkelijk wat er gebeurd is. Hij probeerde me ineens in te halen en het circuit wordt daar smaller naar rechts toe en we hadden wat contact”, aldus de Aston Martin-coureur.