Lance Stroll noemt het besluit van de stewards om hem een tijdstraf te geven voor het ‘weaven‘ op de rechte stukken een ‘rare beslissing’. In zijn optiek deed hij niks verkeerd: “Je kan dit gewoon doen, zolang je dat niet doet als iemand echt nadert.”

Stroll was in gevecht met Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas en verdedigde zijn positie met hand en tand. Hij ging daarbij wel over de streep, zo oordeelden de stewards, toen hij op de rechte stukken begon te slingeren om Bottas uit de slipstream te houden. Na een onderzoek kreeg Stroll een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, evenals een strafpunt op zijn licentie waar hij er nu acht van heeft. Hij moet daardoor al meer vrezen voor uitsluiting van een race, wat gebeurt bij twaalf strafpunten.

Stroll begreep de ‘rare’ beslissing van de stewards niet. “Er waren twee coureurs aan het slingeren, het ging alleen om die laatste move”, legt Stroll uit. “Je kan op de rechte stukken slingeren zolang je dat niet doet wanneer iemand echt nadert. Ik probeerde de slipstream te breken, ik slingerde niet om me te verdedigen, en dan bestraffen ze mij daarvoor. Dat snap ik niet. Er worden veel rare beslissingen genomen”, aldus de Canadees.

De move op Bottas was ‘op het randje’, zo oordeelt Stroll, maar de straf zal hij niet snel begrijpen. “Hij sliep bij de herstart, ik vond dat het goed racen was. Het is irritant om bestraft te worden, ook omdat ik de redenatie niet helemaal begrijp. Maar dat veranderde niets aan onze eindklassering omdat we meer dan vijf seconden op de nummer dertien hadden. We hebben ons best gedaan, maar we hadden gewoon niet de snelheid om punten te pakken”, besluit de Aston Martin-coureur.

Foto: Motorsport Images