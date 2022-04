De tien Formule 1-teams zijn akkoord gegaan met het verdubbelen van het aantal sprintraces voor 2023, al houdt bestuursorgaan FIA er nog even de rem op. Zij willen namelijk eerst nog kijken naar de gevolgen voor het personeel en de baanactiviteiten.

Dinsdag kwamen de teams bijeen voor een vergadering, waar meerdere zaken besproken werden. Een daarvan was het sprintformat, waarbij de kwalificatie naar de vrijdag verschuift en er vervolgens op zaterdag in de sprintrace gestreden wordt om de startposities voor zondag. Daar zijn er dit jaar drie van nadat er onenigheid was bij de teams over de vergoedingen binnen het budgetplafond, maar voor volgend jaar wilde de Formule 1 het aantal sprintraces verdubbelen.

Daar zijn de tien Formule 1 teams dinsdag mee akkoord gegaan. Daarmee is er groen licht voor niet drie, maar zes sprintraces voor 2023. Dat betekent echter niet meteen dat het ook gaat gebeuren. Bestuursorgaan FIA steunt het idee van het verhogen van het aantal sprintraces, maar wil zelf eerst nog onderzoeken wat voor gevolgen dat heeft voor het personeel en de baanactiviteiten. De bevindingen zal de FIA te zijner tijd presenteren aan de F1 Commission, waarna er alsnog een besluit genomen kan worden om het aantal sprintraces te verdubbelen.

Dinsdag is ook besloten om in twee raceweekenden in 2023 te testen met minder bandensets voor de teams. Nu mogen zij dertien bandensets per coureur meenemen, in die twee weekenden zullen het er dan elf zijn. Daarnaast heeft de F1 Commission besloten om vanaf 2023 de helmcamera voor iedereen te verplichten. Deze plannen moeten nog wel nog officieel goedgekeurd worden door de World Motor Sport Council.