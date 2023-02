Met de snelste tijd – voor wat het waard is – en een lange werkdag waarin hij 157 probleemloze ronden over het Bahrain International Circuit draaide, heeft Max Verstappen in de Red Bull RB19 zijn titelcampagne voor 2023 geopend. “Alles lijkt ze zo gemakkelijk af te gaan.”

Na ruim drie maanden keek iedereen ernaar uit. De eerste van drie wintertestsessies in de woestijn trekt ook nogal wat belangstelling. In veel landen, waaronder Nederland, worden de trainingsdagen in Bahrein integraal uitgezonden. Het zegt iets over de interesse wereldwijd in de Formule 1. Die is de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Een van de oorzaken daarvan is Max Verstappen, die zich de laatste twee keer tot wereldkampioen heeft gekroond. Ook in 2023 zijn alle ogen op hem gericht, na zijn wervelende campagne vorig jaar waarin hij het recordaantal van vijftien Grands Prix won. Op de eerste testdag ging hij 8,5 uur lang door met waar hij drie maanden geleden in Abu Dhabi eindigde. Hoewel tijden ondergeschikt zijn en elk team zijn eigen programma uitvoert, was Verstappen wel de snelste van het veld.

Het is een voorzichtige indicatie dat de RB19 met de Nederlander achter het stuur weer de gejaagde zal zijn. “Het lijkt ze allemaal zo makkelijk af te gaan”, concludeerde SkySports’ analist en oud-F1-coureur Anthony Davidson. “Ze rijden zonder problemen hun rondjes en Max lijkt zich in de auto zeer op zijn gemak te voelen. Ze hebben hun programma afgewerkt en waren daarbij de snelste, zonder dat ze op zoek waren naar een snelle tijd.”

De wereldkampioen tikte met zijn RB19 gedurende de dag soepel alle boxen af. “Max had het tijdens de lunch al over details. Meestal is dat een positief teken”, aldus Red Bulls teambaas Christian Horner. “Volgens mij zijn er geen fundamentele problemen met de auto. Het is nu zaak die verder te ontdekken en dan zien we volgende week bij de eerste race hoe competitief we zijn.”

Fernando Alonso klokte voor zijn nieuwe werkgever Aston Martin de tweede tijd, op minieme afstand van Verstappen. De Spanjaard begon zijn avontuur bij de Britse renstal, vorig jaar ondanks grote investeringen zeer teleurstellend, hoopvol. Net als Ferrari kende ook Mercedes, samen met de Italiaanse renstal waarschijnlijk weer de voornaamste uitdager van Red Bull, een zonnige start van de testdriedaagse. Teambaas Toto Wolff was net als zijn coureurs, Lewis Hamilton en George Russell, opgelucht dat het probleem van porpoising (stuiteren van de auto) verholpen lijkt.

“Dit is een goed startpunt”, oordeelde Wolff. “We hebben veel data verzameld en verschillende dingen uitgeprobeerd.” Mercedes’ teambaas repte van ‘een productieve dag’. Toch verwacht hij Red Bull in de openingsmaanden van het nieuwe seizoen met de W14 nog niet te kunnen uitdagen, zo zei hij bij SkySports. “Maar we kunnen het gat wel dichten”, vulde Hamilton strijdlustig aan.

Nyck de Vries, hij debuteert dit jaar in de Formule 1 met AlphaTauri, trapte ook de nodige kilometers weg in de woestijn. Hij legde in de middagsessie 85 ronden af, bijna de helft meer dan zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda ’s ochtends had gedaan. De Vries was in de AT4 daarnaast een tikkeltje sneller. Maar zoals gezegd: de klok is bij testdagen geen maatstaf.

Video: Max Verstappen in actie op het Bahrain International Circuit