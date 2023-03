De wedkantoren weten het na het machtsvertoon bij de openingsrace in Bahrein al bijna zeker: Max Verstappen wordt dit jaar voor de derde keer wereldkampioen. Voor de gokkers die hun geld op de Nederlandse coureur inzetten, valt weinig te verdienen. Zelfs niet als hij komend jaar tien Grands Prix zou winnen.

Vorig seizoen domineerde Verstappen de Formule 1, ondanks een lastige aanloop met twee uitvalbeurten in de eerste drie nummers (Bahrein en Australië). Daarna stond er geen maat op hem. De teller stopte uiteindelijk bij vijftien overwinningen in 22 races, een recordaantal in de historie van de sport. Na zijn zege afgelopen zondag in de woestijn, onbedreigd en met een ruime voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez, vragen ook de wedkantoren zich af hoeveel GP’s hij dit jaar op zijn naam zal schrijven.

Het antwoord daarop staat in de sterren geschreven, maar in Amerika kun je er nu al weddenschappen op afsluiten. Het vertrouwen in Verstappen is groot. De meter begint pas echt te lopen wanneer de wereldkampioen in 2023 vijftien races of meer gaat winnen, zo valt te lezen op de site bodog.eu/sports. Voor elke $100 dollar die wordt ingezet, wordt na 10+ zeges $33 extra uitgekeerd, bij Verstappens vijftiende loopt dat bedrag op naar $275. En hoewel de kans niet heel groot lijkt, kan er ook ingezet worden op een perfecte score; 23 uit 23. Indien Verstappen alle races dit jaar wint, krijg je $12.500 (plus inleg) uitbetaald als je $100 hebt ingezet.

Achter Verstappen staan Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Fernando Alonso gezamenlijk als voornaamste kanshebbers op de wereldtitel. Elke $100 levert $1100 extra op. Opvallend: Verstappens teamgenoot bij Red Bull, Pérez, wordt achter dit trio lager ingeschaald… Een gokje op Nyck de Vries kan dit jaar voor durfals zeer lucratief zijn. Wanneer hij namens AlphaTauri wereldkampioen wordt, krijg je bij Betonline $100.000 uitgekeerd bij een inzet van $100.