De Formule 1 maakt zich na de races in Barcelona en Monaco alweer op voor het volgende dubbelnummer. Zondag staat in Bakoe de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma, een week later slaat het reizende autosportcircus de tenten op in Montréal.

Het Baku City Circuit heeft op de eerste aflevering na steeds voor spectaculaire races gezorgd met allemaal verschillende winnaars. Max Verstappen liep een jaar geleden door een klapband in de slotfase, met dik 300 km/uur, de overwinning mis. Teamgenoot Sergio Pérez won daardoor de race. De Mexicaan, onlangs winnaar in Monaco, werd op het podium vergezeld door Sebastian Vettel en Pierre Gasly.

Komend weekeinde staat de zesde editie op de hogesnelheidsbaan geprogrammeerd. Wordt het opnieuw een tweestrijd tussen Ferrari en Red Bull? Of kan Mercedes, dat volgens Red Bulls topman Helmut Marko inmiddels op hetzelfde niveau als de twee trendsetters zit, zich stiekem in het gevecht voor de dagprijs mengen? Zet alvast in je agenda: het complete tijdschema voor de GP Azerbeidzjan.

Vrijdag 10 juni

13.00-14.00 uur 1e vrije training

16.00-17.00 uur 2e vrije training

Zaterdag 11 juni

13.00-14.00 uur 3e vrije training

16.00-17.00 uur Kwalificatie

Zondag 12 juni

13.00 uur Race