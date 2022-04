Tom Coronel heeft twee dagen na de viering van zijn vijftigste verjaardag alle aanleiding voor nog een feestje. De veteraan uit Eemnes komt ook komend jaar weer uit in de TCR Europe Series. “Deze serie staat voor klassiek toerwagenracen waar ik zo van hou.”

Zoals verwacht knoopt Coronel er nog een jaartje in de cockpit aan vast. De Formule 1-analist van streamingdienst Viaplay is nog lang niet verzadigd, racen is de essentie van zijn bestaan. “Hoe lang ik ook al in de autosport actief ben: als het voorjaar wordt, kan ik nauwelijks wachten weer te gaan racen. Dat zit er bij mij gewoon in en dat gaat waarschijnlijk ook nooit meer over”, vermoedt hij.

Net als afgelopen jaar komt Coronel uit voor Comtoyou Racing, een Belgische renstal. De laatste versie van de Audi RS 3 LMS wordt andermaal zijn werktuig. “Als iets goed is, waarom zou je het dan veranderen”, zegt Coronel. “Ik heb het bij Comtoyou Racing uitstekend naar mijn zin en mijn trouwe partners willen door, dus ben ik blij dat ik weer aan de start sta.”

De Audi RS 3 LMS, komend jaar in de TCR Europe Series in de ervaren handen van Tom Coronel.

Coronel sloot het afgelopen jaar in de TCR Europe Series als vierde af. Hij stond drie keer op het podium, waarvan een maal – op zijn thuisbaan in Zandvoort – als winnaar. “Ik had wat resultaten betreft niets te klagen”, meent hij. Volgens de veteraan is hij in de toerwagenserie op zijn plaats. “Een vol veld, harde competitie waarin het nodige contact niet wordt geschuwd, leuke circuits en een goede onderlinge sfeer naast de baan. De TCR Europe Series staat voor klassiek toerwagenracen waar ik zo van hou.”

Coronel heeft voor het nieuwe seizoen afscheid genomen van het startnummer 32, een subtiele verwijzing naar zijn 32e racejaar als coureur. In 2022 kiest hij daarom voor 33, in Nederland vooral populair geworden vanwege Max Verstappen. “Ik dacht: als Max dit jaar het nummer 33 niet wil omdat hij met het nummer 1 mag rijden, dan neem ik dat wel.”

De TCR Europe Series doet dit jaar zeven circuits in Europa aan en beslaat veertien races. “Ik mag dan wel 50 zijn geworden, maar de auto voelt en weet niet hoe oud je bent”, aldus Coronel.