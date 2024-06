Terug van weggeweest: de rubriek TOP & FLOP! Wie viel door de mand tijdens de Grand Prix van Canada en wie stal de show? Lees en huiver: dit zijn onze keuzes!

TOP

Max Verstappen

Winnaar, dus per definitie top? Uiteraard! Maar vooral ook door de manier waarop. Foutloos in de race, samen met zijn team. En dat na een weekend waarin het aanvankelijk flink tegenzat. Verstappen redde eigenhandig de meubelen voor Red Bull: overwinning nummer 6 van het seizoen is een feit. En hoe.

Alpine

Twee auto’s in de punten, het wordt nog wel eens wat met Alpine. De P9 van Pierre Gasly was Alpine’s beste resultaat dit seizoen en de P10 van Esteban Ocon betekende bovendien de eerste dubbele puntenfinish dit jaar. Très bien!

Haas

Wel de bloemen, niet de punten. Letterlijk, want Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg eindigden in Montreal als elfde en twaalfde. En tóch was het top wat Haas deed: met een gewaagde en afwijkende strategie sneed het rijdersduo in de beginfase van de race als een warm mes door de Formule 1-boter: de één ging van 14 naar 4, de ander van 17 naar 7. Knap. En leuk, voor zolang het duurde.

FLOP

Sergio Pérez

Weer gestrand in Q1, weer een race lang aanmodderen en weer door eigen toedoen van de baan schieten; wat is dat toch met Sergio Pérez? Er zijn bij Red Bull coureurs voor minder geslachtofferd. Maar de Mexicaan, die krijgt ‘gewoon’ een nieuwe contract. Politieke keuze natuurlijk, maar dan nog: het maakt zijn weekend in Canada alleen maar pijnlijker. Ai, ai, ai.

Ferrari

Van hero to zero, zelden was die Engelse wijsheid meer van toepassing op een Formule 1-team en coureur dan op Ferrari en Charles Leclerc in Canada. Na het fraaie succes in Monaco was het ouderwets chaos bij de Italianen. Leclerc viel uit met motorproblemen en werd daarvóór bij een pitstop gek genoeg op slicks naar buiten gestuurd terwijl het alleen maar harder regende. Teamgenoot Carlos Sainz verging het niet veel beter: een kleurloze race eindigde met een onnodige spin en een uitvalbeurt.

George Russell

Hartstikke knap, die pole position en het inmiddels bijna voortdurend verslaan van een zevenvoudig wereldkampioen als teamgenoot. Maar toch, aan George Russell kleeft het imago van onnodige foutjes. De race in Canada bevestigde dat nog maar eens. Niet één, niet twee, maar drie (!) keer ging hij de mist in. Geen zege, ook geen P2. De derde plek was – ook volgens hem – een schrale troost in een wedstrijd vol gemiste kansen. Dat moet beter. Of, zoals teambaas Toto Wolff via de boordradio meldde: ‘FOCUS George, FOCUS’.

