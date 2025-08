Nu Max Verstappen heeft bevestigd ook komend jaar voor Red Bull te rijden, draait de geruchtenmolen op volle toeren: wie wordt in 2026 zijn teamgenoot? In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat doet verslaggever Gerard Bos een opvallende voorspelling. Volgens hem is Yuki Tsunoda de meest logische kandidaat voor het felbegeerde stoeltje.

“Dat heeft alles te maken met teambaas Laurent Mekies, die Tsunoda nog kent van Racing Bulls,” legt Bos uit. “Hij is misschien wel de man die Yuki wat meer vertrouwen kan geven. En eerlijk gezegd: wie moet je er anders inzetten? Hadjar zou kunnen, maar dan kies je wéér voor een jonge coureur. En hoe vaak is dat al niet tegengevallen?”

Coureur Jeroen Bleekemolen kan zich vinden in de analyse van Bos, al plaatst hij een kanttekening: “Het hangt sterk af van hoe Tsunoda presteert in de tweede seizoenshelft. Er moeten wel echt lichtpuntjes zijn.” Bos erkent dat, maar wijst tegelijk op het nieuwe technische reglement dat in 2026 wordt ingevoerd. “Juist dan zou ik voor iemand met wat meer ervaring kiezen.”

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.