Yuki Tsunoda zegt dat hij in de Turkse Grand Prix Lewis Hamilton lange tijd achter zich wilde houden om zo Max Verstappen te helpen in zijn titelstrijd. De Japanner hoopt dat de Nederlander wereldkampioen wordt in het laatste seizoen van motorleverancier Honda.

Tsunoda stond in de openingsfase in de spotlights vanwege zijn gevecht met Lewis Hamilton, die vanaf de elfde plek moest starten na een gridstraf voor een nieuwe verbrandingsmotor. De Brit wilde uiteraard snel naar voren om zijn kansen op een podium te vergroten, maar nadat hij al twee plaatsen in de openingsronde had goedgemaakt stuitte hij op Tsunoda, die zijn huid duur verkocht. Ronde na ronde sloeg hij aanvallen van Hamilton af, totdat de Mercedes-coureur de pace te pakken had en met een mooie inhaalactie buitenom voorbij ging aan de AlphaTauri. Dat gevecht leverde dus veel spektakel op, maar was voor Tsunoda uiteindelijk niet handig.

“Het is erg jammer, ik denk dat we in de top tien hadden kunnen eindigen”, zegt Tsunoda. “Ik vergde te veel van mijn banden in de beginfase met het duel met Hamilton, daarna was het moeilijk om het tempo te blijven rijden. Helaas had ik later een spin en dat verpestte mijn hele race. Het was opnieuw een grote leercurve voor mij. Ik legde veel ronden op de intermediates af, maar ik ben teleurgesteld aangezien ik echt hoopte punten te pakken om het team in het kampioenschap te helpen.”

Dat Tsunoda zich zo fel verdedigde tegen Hamilton, had wel een bijzondere reden. “Dit is Honda’s laatste jaar in de Formule 1 en ik wil dat Max Verstappen wereldkampioen wordt”, legt Tsunoda uit tegen Speedweek.com. “Dus probeerde ik Lewis zo lang mogelijk achter me te houden. Ik wilde dat twintig ronden doen. Acht ronden is niet genoeg”, besluit hij.

Foto: BSR Agency