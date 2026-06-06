Kimi Antonelli was vandaag de snelste in de derde vrije training op het stratencircuit van Monaco. Charles Leclerc en Lewis Hamilton completeren de top drie, Max Verstappen moet genoegen nemen met P5 op bijna een seconde van de jonge Italiaan. Bekijk hieronder de uitslag.

Lees ook: VT3 GP Monaco: Antonelli houdt huis in prinsdom, Bearman in de vangrail

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.