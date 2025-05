Max Verstappen wint de grote prijs van Emilia-Romagna! Lando Norris weet in de laatste fase van de race zijn teamgenoot in te halen en finisht als tweede. Oscar Piastri maakt het podium in Imola compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van Emilia-Romagna 2025.

