Het is altijd de moeite waard om op donderdag, voorafgaand aan een Grand Prix, bijtijds bij de ingang van de paddock te staan. De binnenkomst van de coureurs is inmiddels een bezienswaardigheid op zich geworden. De route van de toegangspoortjes naar de motorhomes is feitelijk één lange catwalk. Het overgrote deel van de coureurs lijkt zich meer druk te maken om mode, kleding en de laatste trends dan om de race die voor de deur staat.

Loading Lees direct verder Ontdek het RaceReport en alle exclusieve verhalen van FORMULE 1 Magazine al vanaf 1 euro per week. ✓ Na elke Grand Prix een nieuw RaceReport én toegang tot vorige RaceReports ✓ Alle FORMULE 1 Magazine edities digitaal ✓ Te delen met 2 naasten (via de Mijn Magazines-app) al abonnee? log hier in en lees verder Dat is vervelend! Je kunt dit artikel alleen lezen met een FORMULE 1 Magazine abonnement. Dit kan, voor slechts 1 euro per week.



Start direct met lezen → Al abonnee? Log hier in en lees verder | Of klik hier om het abonnementsnummer te koppelen. Er gaat iets mis Opnieuw inloggen Wilt u opnieuw inloggen