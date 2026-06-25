Het is altijd de moeite waard om op donderdag, voorafgaand aan een Grand Prix, bijtijds bij de ingang van de paddock te staan. De binnenkomst van de coureurs is inmiddels een bezienswaardigheid op zich geworden. De route van de toegangspoortjes naar de motorhomes is feitelijk één lange catwalk. Het overgrote deel van de coureurs lijkt zich meer druk te maken om mode, kleding en de laatste trends dan om de race die voor de deur staat.

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