Rinus van Kalmthout vermoedde al dat hij snel zou zijn op Barber Motorsports Park, dit weekend decor voor de Honda Indy Grand Prix of Alabama. Veekay, zoals hij in Amerika door het leven gaat, bleek een vooruitziende blik te hebben. Met een tijd van 1,06,2507 veroverde hij de tweede pole uit zijn loopbaan in de IndyCar Series.

“Het was een chaotische sessie”, analyseerde de Hoofddorper, die vorig jaar op pole stond in Indianapolis. “We wisten dat we er redelijk goed voor zouden staan, maar om dan ook de pole te pakken is een hele prestatie”, stelde hij. “Maar we hebben alles geoptimaliseerd, hadden de juiste set-up en namen de juiste beslssingen over de bandenkeuze. Het vertrouwen is groot. Ik denk dat we absoluut voor de overwinning kunnen gaan vechten.”

Hoe dicht het speelveld in de IndyCar Series bij elkaar zit, blijkt wel uit het feit dat de vierde GP opnieuw een andere polesitter heeft. Van Kalmthout wordt op de eerste startrij vergezeld door McLaren-coureur Pato O’Ward. Regerend Indycar-kampioen Alex Palou, vorig jaar winnaar op Barber Motorsports Park, vertrekt vanaf de derde startplaats.

De race in Alabama is zondagavond live op Ziggo Sport te zien en begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.