Ferrari-teambaas Frederic Vasseur kijkt toch niet al te blij terug op 2023. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi belooft hij dat het team volgend jaar opportunistischer en efficiënter zal zijn. De lijst met misgelopen punten is dan ook wel erg lang.

Ferrari sluit 2023 op de derde plek af, nipt achter Mercedes. De titel zat er dit jaar overduidelijk niet in, maar de tweede plek was op zich haalbaar geweest. Maar door een serie missers en tegenvallers is het team bijzonder veel punten misgelopen. Charles Leclerc viel uit in de eerste race en kreeg meteen een gridstraf voor de tweede. Carlos Sainz liep in Australië een late tijdstraf op die hem uit de punten haalde.

En zo zijn er nog veel meer momenten geweest waarop er meer in had gezeten voor Ferrari. “Geloof me, ik heb zelf die lijst ook al een paar keer gemaakt”, grimast Vasseur. “Ik heb het klassement in mijn hoofd minus de problemen en over het algemeen denk ik dat je ups en downs hebt gedurende het seizoen. We hebben zeker meer punten weggegeven dan onze concurrenten. Het is iets waar we aan moeten werken voor volgend jaar. We moeten opportunistischer en efficiënter te zijn.”

“Ik zal dit zeker onthouden”, vervolgt Vasseur. “Ik haat het om met ‘als’ te racen, omdat iedereen met ‘als’ kan racen en het beter kan doen. In de fabriek is het verboden om met die gedachte te werken, maar het is wel belangrijk. Het is helemaal niet om een excuus te vinden. Wij maakten deze fout. Het is iets dat beter moet. Het is duidelijk een enorm aantal gemiste punten.”

De lijst

Race Verklaring Bahrein Leclerc valt uit met een mysterieus motorprobleem. Australië Leclerc valt uit na een botsing met Lance Stroll, Sainz finisht als vierde maar eindigt buiten de punten door een tijdstraf. Spanje Leclerc start vanuit de pitlane en kan niet hoger opklimmen dan de elfde plek. België Sainz valt uit na een botsing met Oscar Piastri. Nederland Leclerc valt uit met vloerschade na een botsing met Piastri. Qatar Sainz kan niet starten vanwege een brandstoflek. Austin Leclerc wordt gediskwalificeerd na de race vanwege een illegale vloer. Brazilië Leclerc kan niet starten vanwege een probleem met de hydraulische onderdelen. Abu Dhabi Sainz staakt zijn race na buiten de punten te zijn gevallen zonder kans op verbetering.

