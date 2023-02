Er zat na een tumultueuze race bijna geen greintje energie meer in zijn auto. Maar Jean-Éric Vergne had precies genoeg over om de inaugurele ePrix van Hyderabad in de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceserie, op zijn naam te schrijven.

Voor het eerst sinds 2013 (Formule 1) vond er weer een wereldkampioensrace, onder auspiciën van de FIA, plaats op Indiaas grondgebied. Zonder Robin Frijns. De Limburger moest na het dubbelnummer in Saoedi-Arabië ook de wedstrijd in de Indiase metropool vanwege een polsbreuk, opgelopen bij de openingsrace in Mexico-Stad, laten lopen.

De vierde ePrix van dit jaar kende een roerige aanloop voor Porsche-coureur Pascal Wehrlein, die als klassementsleider naar India was vertrokken. De Duitser maakte in de vrije training een stevige klapper als gevolg van een softwareprobleem. Op de nieuwe omloop bleek de gemiste trainingstijd aanvankelijk zwaar te wegen. Wehrlein kwalificeerde zich als twaalfde, maar stuurde zich tussen alle crashes door alsnog naar de vierde plaats. Hij behield daardoor op miraculeuze wijze de leiding in het WK-klassement.

Zoals zo vaak bood de elektrische race met de nieuwe Gen3-auto in het bloedhete Hyderabad (dik dertig graden) het nodige spektakel. Polesitter Mitch Evans dacht goeie papieren voor de dagzege te hebben. Zijn wedstrijd duurde echter niet heel lang. De Nieuw-Zeelander werd door Jaguar-teamgenoot Sam Bird, vrijdag zwaar gefrustreerd door een opgelegde straf voor het overtreden van track limits, na een kansloze inhaalmanoeuvre uit de race getikt.

Hetzelfde overkwam Jake Dennis. Hij leek op weg Wehrlein als klassementsleider af te gaan lossen. Totdat René Rast (McLaren) zijn auto vol in de achterkant van die van hem boorde. Veteraan een meervoudig FE-kampioen Jean-Éric Vergne (DS Penske) hield het hoofd in de verzengende hitte wel koel. De Fransman sloeg in de slotfase geroutineerd aanvallen van David Cassidy en Sébastien Buemi (beiden Envision Racing) af en boekte zijn elfde zege in de elektrische serie. Buemi viel door een drive-through-penalty die hem na de race werd opgelegd van het podium. Antonio Felix Da Costa (Porsche) mocht Vergne en Cassidy daardoor naar het rostrum vergezellen. Regerend wereldkampioen Stoffel Vandoorne uit België legde na een mislukte kwalificatie en lange inhaalrace, inclusief straf, beslag op de negende plaats.