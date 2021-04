Verlossing voor Vandoorne in de straten van Rome, De Vries crasht in laatste ronde

Stoffel Vandoorne heeft de vierde ePrix van dit seizoen in de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse, gewonnen. De Belg was onder toeziend oog van Mercedes’ Formule 1-teambaas Toto Wolff ontketend in de straten van Rome. Nyck de Vries en Robin Frijns eindigden buiten de punten.

Net als zaterdag vertrok het veld achter de safetycar. Hoewel het Romeinse stratencircuit minder nat was dan een etmaal eerder, wenste de raceleiding geen enkel risico te nemen. De twee Nederlandse piloten vertrokken vanuit het achterveld. In de kwalificatie (’s ochtends om negen uur) zat het duo in groep I, standaard een nadeel. Daarnaast was de baan, die gedurende tijdstraining gestaag opdroogde, nog nat. Een hoge kwalificatieklassering was daardoor bij voorbaat uitgesloten.

Het deerde Vandoorne uiteindelijk niet. De Belg profiteerde optimaal van de slordigheden van Nick Cassidy, teamgenoot van Frijns. De Nieuw-Zeelandse nieuwkomer kon zijn pole niet verzilveren, bezweek onder de druk. “Verlossing. Dit is wat we gisteren al hadden moeten hebben”, riep Vandoorne, die zijn tweede ePrix in de Formule E won, over de boordradio. Collega De Vries leek in de slotronde nog de top-10 binnen te sluipen, maar haalde na een aanvaring met Sam Bird de eindstreep opnieuw niet.

Een dag eerder bood de eerste ePrix van het Romeinse dubbelnummer ook al het nodige spektakel. Jean-Eric Vergne ging uiteindelijk met de winst aan de haal. Nyck de Vries leidde in de natte straten van de eeuwige stad zelfs even, collega Robin Frijns lag ook lang op podiumkoers. De Vries werd in kansrijke positie uitgeschakeld na een aanvaring met teamgenoot Stoffel Vandoorne (van pole vertrokken), Frijns kreeg in de slotfase geen mogelijkheid meer om aan te vallen en finishte als vierde. De race eindigde achter de safetycar.