Max Verstappen was zowel blij als opgelucht na de overwinning in een regenachtig Monaco. Gemakkelijk ging het niet, vertelde hij, na wat een recordzege was voor de tweevoudig wereldkampioen.

De 39e overwinning voor Red Bull was een bijzondere. Hij is nu voor dat team namelijk de coureur met de meeste zeges, één meer dan Sebastian Vettel. Maar eenvoudig was het allerminst. “Het was aardig moeilijk, al in het begin. We reden op de medium banden, Fernando op harde banden. Daardoor moesten we langer door, de regen kwam er ook aan.”

‘Oppassen’

In die regen was het oppassen geblazen, vertelde hij meteen na de finish in de straten van het prinsdom. “Het was ongelooflijk glad. Als je zo ruim aan de leiding ligt, wil je ook niet te hard pushen. Maar je wilt ook niet veel tijd verliezen. Dat is het moeilijke in zo’n scenario, ik raakte nog een paar keer de muur ook. Al met al zijn we kalm gebleven in de regen en hebben we wee flink veel punten gepakt.”