Met nog één middagsessie in de woestijnhitte van Bahrein zitten Formule 1’s zes testdagen voor 2022 erop. Volgens Max Verstappen heeft Red Bull in die periode onmiskenbaar progressie geboekt met de RB18. “Ik vind het belangrijker dat we volgende week lachende gezichten bij ons zien.”

Ontspannen beweegt hij zich al drie dagen lang door het rennerskwartier van het Bahrain International Circuit. Max Verstappen is zichtbaar blij dat het seizoen weer is begonnen. Net als de rest van de wereld is hij benieuwd hoe de verhoudingen bij het openingsnummer, volgende week in hetzelfde theater, zullen zijn. Blijft alles bij het oude en zetten Red Bull en Mercedes meteen de toon? Of zijn er uitdagers die hun troefkaarten nog niet op tafel hebben gegooid?

“Het is altijd moeilijk om te zeggen wie het snelst is”, stelt Verstappen tijdens een flitssessie met de Nederlandse pers. “Maar wat mij opvalt en wat ook mooi is om te zien, is dat Ferrari constant gewoon snel is. Dat geeft wel aan dat ze een stabiele auto hebben, het er allemaal goed uitziet en weinig problemen hebben. Ze hebben tot nu toe een goede test gehad.”

Op wat kleine zaken na geldt dat evenzeer voor Red Bull. Met nieuwe elementen op de auto (sidepods, vloer) en een lichtere versie, stapte Sergio Pérez na de ochtendsessie en met de snelste tijd op de klok redelijk tevreden uit. Fijn om te zien, aldus Verstappen. Maar meer voorlopig ook niet. “Ik vind het belangrijker dat we volgende week lachende gezichten bij ons zien.”

Als het gordijn voor een nieuwe (voorlopig) 22-delige serie wordt opgetrokken, kan niemand zich meer verschuilen. Ook Mercedes, dat het ware potentieel van de W13 tot de laatste middagsessie nog niet heeft laten zien, niet. De renstal heeft de favorietenrol alvast bij Ferrari neergelegd. Lewis Hamilton herhaalde het tijdens de lunch nog maar eens. “Wij hebben niet de snelste auto.” Ook volgens Verstappen is het een beproefd Mercedes-recept. “Doen ze eigenlijk altijd. Als een team bij de test goed voor de dag komt zeggen ze: ‘oh, wij zijn geen favoriet’. En als het dan toch goed gaat hoor je: ‘we hebben het in een week zo goed omgedraaid, iedereen op de fabriek heeft hard gewerkt…’ Maar vorig jaar seizoen was Mercedes toch ook enorm sterk.”

Volgens Verstappen draait het komend jaar vooral om één ding. “Het ontwikkelingstempo van de auto’s wordt het allerbelangrijkste.”