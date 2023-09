Het zou voor Red Bull wel eens een moeilijker weekend kunnen worden dan doorgaans, zo waatrschuwde Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Singapore. Vrijdag kreeg hij (vooralsnog) gelijk. De auto is niet in balans, er zijn vraagtekens en er is volgens de Nederlander dus nog veel om uit te zoeken richting kwalificatie en race.

“Het ging slechter dan verwacht”, wond Verstappen er tegenover de verzamelde media na de eerste dag van het raceweekend geen doekjes om. De Nederlander moest het in de twee vrije trainingen afleggen ten opzichte van vooral Ferrari: hij eindigde als derde (VT1) en achtste (VT2).

“We worstelen met de balans van de auto. Daarom probeerden we wat zaken uit in de tweede vrije training. Sommige dingen werkten wel, andere niet.”

Werk aan de winkel dus voor Red Bull, zo weet de tweevoudig wereldkampioen. Hij hoopt zondag de elfde opeenvolgende Grand Prix-overwinning te boeken.. “We moeten het een en ander uitzoeken, want er zijn wat dingen die we niet begrijpen.” De hoop op een goed resultaat, geeft Verstappen nog niet op. “Je wilt altijd verbeteren, maar het gat is wel groot.”

