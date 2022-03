Max Verstappen heeft genoten van de ‘zware, maar goede’ race met Charles Leclerc in Saoedi-Arabië. Verstappen moest er hard voor vechten, maar is blij dat hij als winnaar over de streep kwam: “We hebben het seizoen eindelijk afgetrapt.”

Na een nulscore in Bahrein was het voor Verstappen van belang om de nare nasmaak weg te spoelen met een goed resultaat in Saoedi-Arabië. Hij had een goede start en haalde Carlos Sainz al snel in, maar lag vervolgens een tijdje op de derde plek. Na de safetycar-fase lag hij achter raceleider Charles Leclerc, maar echt aanvallen kon hij niet. Na de nogal lange virtuele safetycar-fase in de slotfase van de race sloot Verstappen weer aan en begon het rondenlange duel tussen de twee jonge coureurs. Ze pushten elkaar tot de limiet, maar gingen daarbij amper over de limiet. Het was op sommige momenten wat spannend, maar Verstappen wist uiteindelijk zijn Red Bull als eerste over de streep te rijden.

“Het was een zware, maar goede race”, blikt een glunderende Verstappen terug op de race. “We vochten hard vooraan.” Verstappen legt uit dat ze bij Red Bull geduldig waren en zich concentreerden op de slotfase. “Zij waren snel in de bochten, wij snel op het rechte stuk. De banden sleten behoorlijk snel. Je kon aan het einde zien dat we wat meer pace hadden. Ik probeerde hem dus in te halen, maar het was niet makkelijk.”

“We speelden wat slimme spelletjes in de laatste bocht”, vervolgt hij. “Ik kwam uiteindelijk voor hem, maar hij zat vervolgens constant binnen de DRS-afstand en met de gele vlaggen, wetende hoeveel je er moet liften, was het lastig. Maar we hebben het seizoen eindelijk afgetrapt”, klinkt de opluchting in zijn stem.

Verstappen kan bovendien wel lachen om het spelletje dat zowel hij als Leclerc in de laatste bocht speelde. Geen van beide wilde als leider start/finish opgaan omdat zij dan de bekende sitting duck zouden zijn vanwege de DRS. Daardoor remden ze allebei een tikkeltje te hard in de laatste bocht. “Als je binnen een halve seconde zit, dan kan je een goede exit pakken. Dat maakt het lastiger om in de laatste bocht in te halen. Het is lastiger om je inhaalactie in te plannen”, stelt Verstappen vast. Hij gaf na de kwalificatie aan te hopen dat hij die, met de vierde plaats als resultaat, na de race zou kunnen vergeten, wat met de 25 punten op zak wel gelukt lijkt.