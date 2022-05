Max Verstappen zal in Miami met een speciale helm racen. De Nederlander verruilt het wit en goud voor de bekende Miami-kleuren: blauw en roze.

Dit weekend vindt de allereerste Grand Prix van Miami plaats. De coureurs zullen op het nieuwe Miami International Autodrome rondom het Hard Rock Stadium scheuren. Het circuit is 5,41 kilometer lang, telt negentien bochten, drie rechte stukken en drie DRS-zones waarbij de coureurs naar verwachting een topsnelheid halen van 320 kilometer per uur.

Speciaal voor deze Grand Prix van Miami heeft Verstappen besloten om weer met een unieke helm te komen. De witte helm met gouden accenten wordt ingeruild voor een donkerblauwe helm met wat lichtblauwe en roze accenten. Uiteraard mogen de palmbomen ook niet ontbreken op de helm van de regerend wereldkampioen.

“Ik heb een speciale helm voor een speciaal weekend, want het is de eerste keer dat we in Miami racen”, zegt Verstappen in een video. “Ik kijk er enorm naar uit. Ik dacht, waarom voegen we er niet een beetje een Miami-stijl aan toe. Eerlijk gezegd, vind ik de kleuren en het design erg mooi, het is een van mijn favoriete helmen. Ik denk dat hij gaat opvallen. Ik kijk er absoluut naar uit om deze helm te gebruiken en hopelijk brengt hij ons succes. Ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden.”

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.