Een zware – en zwarte – zaterdag: dat was het voor Red Bull in Austin, met het team van Max Verstappen dat te horen kreeg dat Red Bulls mede-oprichter Dietrich Mateschitz is overleden. Zoals Mateschitz zou willen, gaan Verstappen en Red Bull echter alles geven in de race van zondag. “We willen hem trots maken.”

“Het was voor iedereen zwaar nieuws”, erkent Verstappen, die zich als derde kwalificeerde voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar door een gridstraf van Charles Leclerc als tweede mag starten. De Nederlander, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, staat uiteraard stil bij wat Mateschitz allemaal voor Red Bull en de sport heeft gedaan, maar ook voor hemzelf. “Hij heeft veel voor me betekend, zowel voor mijn carrière als mijn leven.”

Hoewel Mateschitz’ rechterhand Helmut Marko degene was die Verstappen jaren geleden scoutte en met het idee kwam hem al op zeventienjarige leeftijd als jongste coureur ooit in de Formule 1 te laten debuteren, is Mateschitz ook altijd groot fan van Verstappen geweest. De Oostenrijkse tycoon heeft nooit aan zijn talenten getwijfeld, zag de Nederlander uitgroeien tot dragende kracht en absolute ster van het team dat de naam van zijn energiedrankje draagt.

Verstappen – jong, uitgesproken, gezegend met een buitenaards talent en altijd een garantie voor spektakel – belichaamt precies waar Red Bull voor staat. Winnen in Austin zou dan ook een mooie manier zijn om afscheid te nemen van Mateschitz, zegt hij. “We gaan proberen Dietrich trots te maken.” Wat daarbij moet helpen, is dat Red Bulls RB18-bolide in de race doorgaans sterker is dan in de kwalificatie. “Tegelijkertijd zaten we er vandaag al prima bij, dus ik verwacht een goede race.”

‘Red Bull is favoriet’

Dat Red Bull doorgaans over een beter tempo beschikt in de race, beseft ook Ferrari’s Carlos Sainz. De polesitter rekent zich ondanks zijn in theorie ideale uitgangspositie voor zondag dus nog niet rijk. “Ik denk dat Red Bull nog wel de favoriet is”, erkent hij zelfs. “Al gaan wij er uiteraard alles aan doen om deze race te winnen. We willen van deze laatste vier races een mooi slotakkoord maken.”

Teamgenoot Leclerc is dat ook van plan, maar wacht zondag door zijn gridstraf voor een motorwissel op voorhand een wat zwaardere werkdag. Hij start als twaalfde. “Het doel is natuurlijk om zo snel mogelijk naar voren te komen. Ik ga mijn best doen, zal ervoor gaan als zich kansen voordoen, maar wil ook geen gekke dingen doen.”