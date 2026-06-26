Red Bull beleeft een dramatisch begin van hun thuisraceweekend in Oostenrijk. Tijdens de eerste vrije training probeerde Max Verstappen tot twee keer toe om de pitstraat uit te rijden en kostbare testkilometers te maken, maar de wereldkampioen kwam niet een verder dan een paar meter van de Red Bull-garage. Met nog veertig minuten op de klok kon de viervoudig wereldkampioen alsnog de baan op.

Nog geen paar meter van de Red Bull-garage viel Max Verstappen meteen aan het begin van VT1 in Oostenrijk stil. De Nederlander meldde via de boordradio dat hij direct anti-stall kreeg. Ook teamgenoot Isack Hadjar kon niet meteen de baan op. Verstappen werd teruggeduwd naar de garage. Ook bij de tweede poging om de pitstraat te verlaten kreeg de Nederlander met hetzelfde probleem te maken. Red Bull werkte echter snel, en met nog veertig minuten op de klok kon de coureur alsnog de baan op.

📻 "Every time I release the clutch I get anti-stall"



Max Verstappen has stopped in the pit lane and is subsequently pushed back to the garage#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/e7ZZq9q4l8 — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

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