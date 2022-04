Max Verstappen was op weg naar de tweede plek in de Grand Prix van Australië, maar in ronde 39 van de race viel de Nederlander plots uit vanwege motorproblemen. Hij blijft daardoor in drie races op 25 punten steken.

Verstappen had een prima start vanaf de tweede plek maar kon geen echte bedreiging vormen voor polesitter Charles Leclerc, die het tempo aanvoerde. Bandenproblemen zorgden ervoor dat Verstappen steeds meer terrein verloor, maar dankzij safetycars kon hij wel tweemaal aansluiten bij de Monegask.

Bij de tweede herstart leek Verstappen voor het eerst echt de aanval in te kunnen zetten, maar het kwam niet tot een inhaalactie. Vervolgens zag de Nederlander de Ferrari opnieuw aan de horizon verdwijnen, waardoor hij voor de tweede plaats leek te settelen.

Daar kwam richting het einde van de race plots een einde aan. Verstappen had een klein moment in bocht 11, waar hij de achterkant van de RB18 een beetje verloor, en twee bochten later moest hij de auto naast de baan parkeren vanwege motorproblemen.

Het is de tweede uitvalbeurt in drie races voor Verstappen. Hij blijft voorlopig op 25 punten steken, Leclerc zal met de zege in Australië naar 70 punten gaan en kan daar 71 van maken met het bonuspunt voor de snelste raceronde.