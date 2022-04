Sebastian Vettel is onder het vergrootglas van de stewards komen te liggen na zijn rit op de scooter richting de pitstraat aan het einde van de eerste vrije training in Australië.

De Mercedes-motor van de Aston Martin van Vettel stopte er vijftien minuten voor het einde van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië mee. Vettel zette zijn auto aan de kant om vervolgens zelf de brandblusser in handen te nemen nadat er wat rook uit de auto kwam. De sessie werd kort onderbroken.

Nadat de sessie officieel voorbij was, stapte Vettel op de scooter van de marshalpost en reed vervolgens over het circuit richting de pitstraat. Hij zwaaide naar het massaal aanwezige publiek, dat wel kon genieten van Vettel, die ook nog even kort zonder handen aan het stuur reed.

Dat ritje kan de net teruggekeerde Duitser – hij miste de eerste twee races van het seizoen vanwege een coronabesmetting – duur komen te staan. Hij zou namelijk zonder toestemming het circuit op zijn gegaan en dat wordt nu dan ook onderzocht door de stewards. In de regels staat dat er vijf minuten na het officiële einde van de sessie niemand de baan op mag, met enkele uitzonderingen. Zo mogen marshals wel de baan op, net als coureurs die rijdend of te voet, met toestemming van een marshal, willen terugkeren naar de pitstraat.