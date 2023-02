Chiel van Koldenhoven wordt Viaplay’s nieuwe pitreporter bij de Formule 1-races. Hij lost in die rol Stéphane Kox af, die onlangs bekendmaakte er na één jaar mee te zullen stoppen. Van Koldenhoven komt over van de NOS, waarvoor hij de afgelopen jaren al regelmatig Grands Prix bezocht.

Na Amber Brantsen, sinds vorig jaar anchor van Viaplay’s studioprogramma’s, is Van Koldenhoven het tweede ‘gezicht’ van de NOS dat de overstap naar de streamingsdienst maakt. Hij maakte voor de publieke omroep eerder reportages bij de Olympische Spelen, het WK voetbal en de Formule 1. In 2021 werd hij door de Nederlandse Sport Pers (NSP) gekroond tot sportjounalistiek talent van het jaar,

“Na mooie en leerzame jaren bij de NOS kijk ik enorm uit naar dit nieuwe avontuur bij Viaplay”, laat Van Koldenhoven (28) in een persbericht van zijn nieuwe werkgever weten. “De koningsklasse van de autosport is een fascinerende wereld waarin verschillende belangen een rol spelen en iedereen een eigen verhaal heeft. Ik kan niet wachten die aan de Nederlandse kijker over te brengen. Zeker met de uniek inbreng van Max Verstappen en Nyck de Vries belooft 2023 een heel speciaal seizoen te worden.”

Volgens Marco Zwaneveld, Viaplay’s Head of Sports, sluit Van Koldenhovens ‘passie en bevlogenheid voor de sport naadloos aan bij onze filosofie’. “We willen de kijkers trakteren op zoveel mogelijk verhalen vanuit de paddock en de grid. Na een succesvol debuutseizoen bouwen we verder aan de verbreding van de Formule 1. Het is aan Chiel zijn verwondering en ervaringen over te brengen aan de fans.”