Met een marathon die zeven dagen duurt, zet Formule 1’s Nederlandse rechtenhouder Viaplay zwaar geschut in voor de Dutch GP. Volgens Head of Sports Marco Zwaneveld is het een verplichting naar de abonnees. “Los daarvan: als je zo’n mooi cadeau krijgt als de Grand Prix in Zandvoort, moet je ook elk hoekje uitpakken en ervan genieten.”

De studio op het Mediapark in Hilversum is betoverend, ultramodern en een professioneel uithangbord van de streamingsdienst. Kosten noch moeite zijn door de Viaplay Group, met hoofdzetel in Zweden, gespaard om het merk in de Nederlandse markt te zetten. Na het binnenslepen van de Formule 1-rechten moest er in een kort tijdsbestek een volledig nieuwe organisatie worden opgebouwd, met Zwaneveld als uitvoerder.

“Toen we begonnen was dit (wijst op de studio en redactieruimtes) nog een ‘bouwval’. Het is een klein wonder dat het allemaal zo goed gelukt is”, meent Zwaneveld. “Na Formule 1, Darts en de Bundesliga, beleven we nu een soort herstart met de Premier League, (Hoofdklasse)hockey en de Grand Prix van Nederland. Ik herbeleef het hele proces opnieuw. Soms is dat even slikken, maar ook wel mooi. De groep mensen waarmee we werken zit boordevol passie, dat is echt geweldig”, stelt Zwaneveld.

Volgens de sportbaas is het gros van de abonnees zeer tevreden met het gebodene, net als de bazen in Kopenhagen en Stockholm. Toch is er met name op sociale media veel kritiek op de geleverde kwaliteit. “We wisten van tevoren dat dit een moeilijke wedstrijd was. Zie het als een Champions League-finale in de Arena en wij zijn Ajax… Iedereen heeft een mening over je. Dat zorgt voor extra druk die je er eigenlijk liever niet bij wilt. Maar als ik zie hoe en welke stappen we hebben gemaakt, dan ben ik echt trots op iedereen.”

Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay over de klachten van abonnees over de streamingsdienst: Wij kunnen er vanuit onze positie in Nederland niets aan doen.

Maar er blijft desondanks geklaagd worden over de soms slechte kwaliteit, vastlopend beeld en ander ongemak. “Ik snap de techniek erachter zelf niet, kan daar weinig zinnigs over zeggen”, aldus Zwaneveld. “Als je een slechte verbinding hebt, werkt het soms niet. Wij kunnen er vanuit onze positie in Nederland niets aan doen. Kijk”, zo vervolgt de sportbaas, “ik weet hoeveel mensen een abonnement bij ons hebben. De grote meerderheid hoor je niet. Ik hoop vooral dat mensen genieten van wat we maken.”

In aanloop naar de Dutch GP zendt Viaplay vanaf de maandag dagelijks uit. De streamingsdienst is inclusief technisch personeel met bijna honderd man aanwezig in Zandvoort en Hilversum, analist Tom Coronel zal er eenmalig als pitreporter gaan functioneren naast Stéphane Kox. Het strijdplan ligt klaar. “Soms vragen ze zich in Scandinavië af: gaat het wel goed met je, jullie maken zoveel uitzendingen? Collega’s kunnen het bijna niet geloven, want bijna niemand binnen de groep maakt zoveel Formule 1 programma’s”, beweert Zwaneveld. “Wij wel. Omdat we het verplicht zijn aan onze kijkers.”

Daarom is de sportbaas ook niet bang dat de NOS, dat de Dutch GP op het publieke zender uitzendt, veel kijkers zal wegkapen. “We kijken naar onszelf, niet naar anderen. We moeten zorgen dat wij het beste maken wat we kunnen maken.” Voor de nabije toekomst heeft Zwaneveld nog wel één andere, grote wens. Hij hoopt dat Max Verstappen wereldkampioen wordt in Amerika, Mexico of Brazilië. “Dat zijn avondraces. En dat kan zo maar een miljoen kijkers schelen.”