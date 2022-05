Afgelopen weekend vond in Monaco de historische Grand Prix plaats, waar raceauto’s van allerlei generaties afgestoft werden om er weer ouderwets mee door de smalle straten te racen. Tussen die races door kreeg Charles Leclerc de kans om wat demoronden te rijden in de Ferrari 312B3 van onder anderen Niki Lauda en dat verliep goed, totdat hij de legendarische auto in de muur parkeerde.

Leclerc remde voor Rascasse, maar de remmen van de Ferrari gaven niet thuis en de Monegask verloor de controle over de bolide. De achterkant knalde tegen de muur aan en raakte daarbij flink beschadigd. Leclerc baalde uiteraard van de crash in zijn Monaco, waar hij toch al bewezen heeft weinig geluk te hebben.

“Als je dacht dat je alle pech van de wereld al had in Monaco en je dan de remmen verliest in Rascasse in een van de meest iconische historische Formule 1-auto’s van Ferrari”, schrijft de duidelijk balende Leclerc op Twitter.

