Max Verstappen is begonnen aan de middagsessie op dag twee van de wintertest in Bahrein. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull ging meteen de baan op. Morgen komt hij niet meer in actie, dan is teamgenoot Sergio Pérez weer aan de beurt. Overigens heeft Nyck de Vries ondertussen problemen met zijn race-overall… Kijk en luister.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email