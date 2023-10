Tijdens de eerste (en enige) vrije training van de GP van de Verenigde Staten stijgt de hartslag van Oscar Piastri naar hogere regionen. De Australiër verliest de controle over de McLaren op het Circuit of the Americas en gaat vervolgens alle kanten op over de uitloopstrook, maar weet ternauwernood ongeschonden het asfaltlint weer te bereiken. Bekijk hier de video:

