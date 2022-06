De ontwikkelaar van de nieuwe Formule 1-managergame, genaamd F1 Manager 2022, heeft vandaag een trailer met de eerste gameplaybeelden gedeeld. Daarbij werd ook bekendgemaakt dat de game op 30 augustus verschijnt.

F1 Manager 2022 plaatst de Formule 1-fan in de schoenen van de teambaas. In de game kan je een team selecteren om daarvan vervolgens de touwtjes in handen te nemen over alle zaken, van de coureurs tot aan het personeel en de ontwikkeling van de bolide.

Het gaat nog verder dan enkel de verschillende zaken tussen de races door te regelen, aangezien je in F1 Manager 2022 ook in de races zelf kan laten zien dat je de beste strategie in huis hebt. Vanaf het moment dat de lichten uitgaan bij de start tot aan het zwaaien van de zwart-wit geblokte vlag heb je dan totale controle over de pitstopstrategie en kan je met de coureurs communiceren. De races zullen, zo belooft de ontwikkelaar van de game, ‘gepresenteerd worden als een echte tv-uitzending’.

F1 Manager 2022 verschijnt op 30 augustus. Gamers die niet kunnen wachten kunnen – mits zij de game digitaal pre-orderen – al op 25 augustus aan de slag. De game zal beschikbaar zijn op Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.

