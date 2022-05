Voordat Max Verstappen en Yuki Tsunoda deze week naar Miami gingen, maakten ze nog even een tussenstop in Naples, Florida. Daar scheurden ze niet over asfalt of over onverharde wegen, maar door het water met heuse Swamp Buggy’s. Deze V8-bolides produceren 900 pk en staan op enorme 68-inch wielen. Het leverde mooie plaatjes op, zoals te zien is in de video hieronder.

Verstappen en Tsunoda genoten in ieder geval van de bijzondere ervaring. “Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik moest verwachten van racen met Swamp Buggy’s“, zegt Verstappen. “Ik was geschokt toen ik hier aankwam, want ik had nog nooit zoiets gezien, het was echt gaaf. Het is behoorlijk gaaf om te besturen en het is gewoon zo anders dan wat wij gewend zijn. Met Red Bull weet je dat je altijd wat gekke dingen doet, maar dit was gewoon van een ander niveau!”, aldus de Nederlander.

“Dit was de eerste keer dat ik dit deed”, blikt Tsunoda terug. “Ik heb er ontzettend van genoten. Het besturen van de Swamp Buggy voelde als een jetski: je kan niet sturen als je volgas gaat. Het was echter makkelijker dan ik dacht en ik kon me behoorlijk snel aanpassen. Ik heb ervan genoten.”

