Voormalig manager Schumacher: ‘Heb na Michaels ski-ongeluk als een hond gejankt’

Willi Weber was een gewiekst manager, die niet alleen van zichzelf maar ook van Michael Schumacher een man in bonis maakte. Hij deelde decennia lief en leed met zijn wereldberoemde klant, maar het contact is al geruime tijd volledig verwaterd. “Ik heb na Michaels ski-ongeval als een hond gejankt.”

Waar Michael Schumacher was, was Willi Weber. In het rennerskwartier van de Formule 1 waren ze altijd onafscheidelijk. Met zijn grijze haren, markante voorkomen – en ook altijd goed gekleed – kon je hem in gewoon niet missen. De nu 78-jarige Weber, zijn bijnaam luidde Mister 20 procent omdat dat percentage zijn aandeel van Schumachers inkomsten was, werd door de ongekende successen van de recordkampioen multimiljonair.

De vriendschapsband met de zevenvoudig wereldkampioen is echter al lang verbroken. Tot grote spijt van Weber, die in een podcast van motorsport-total.com bekent dat ook hij geen idee heeft wat de huidige status van Schumacher is na diens tragische ski-ongeval eind 2013 in de Franse Alpen. “Ik betreur dat zeer”, zegt Weber. “Ik heb na het ongeluk als een hond getreurd. Het heeft me enorm zwaar geraakt, dat kan iedereen zich vast wel voorstellen.”

Zijn gedachten zijn nog bijna dagelijks bij Schumacher, waar hij een half mensenleven mee is opgetrokken. “Ik moest ooit van hem loskomen, mijzelf van hem bevrijden”, aldus Weber. Dat is nog steeds niet eenvoudig, aangezien hij vaak wordt aangeklampt door wildvreemden die van hem willen weten hoe het als oud-manager van Schumacher met hem en de coureur gaat. Maar die vraag kan hij volgens eigen zeggen slechts gedeeltelijk beantwoorden.

De familie Schumacher doet sinds het ongeval immers geen mededelingen over de actuele gezondheidssituatie van de recordkampioen. Zijn fans kunnen daar slechts naar gissen, dus ook Weber. “En dat doet pijn”, verzekert hij, “want er komen steeds weer herinneringen naar boven.”