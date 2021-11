In Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, skypen we op vrijdag altijd even met onze verslaggever ter plaatse, deze week is dat Daan de Geus. Op het Losail International Circuit ging het vandaag veel over Interlagos, Right to Review en achtervleugels. Daarnaast werd er ook gewoon getraind vandaag, we bespreken het allemaal.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email