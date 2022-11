Kijkend naar de tijdenlijst van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi oogt het misschien als Formule 1 anno 2018. Mercedes domineerde de sessie, Lewis Hamilton was uiteindelijk zijn teamgenoot George Russell te snel af. De training was verder vooral een testcase voor een handvol rookies.

De sessie oogt als een soort ‘Battle of the Youngsters’. Bij McLaren krijgt Patricio O’Ward vandaag de kans om zijn kunsten te laten zien. De Mexicaan reed al eens een test in een oudere versie van McLaren, maar krijgt vandaag een niet al te positieve eerste indruk. Na een minuut rijdt hij met een motorprobleem langzaam over het rechte stuk en krijgt hij de instructie om zonder te schakelen de pits weer op te zoeken. Hij kwam niet verder dan P19, ondanks alles toon O’Ward zich dankbaar: “That was awesome!”

Foto: Motorsport Images

Liam Lawson stapte in de auto van de wereldkampioen Max Verstappen en de Nieuw-Zeelander deed het met een 5e plek meer dan verdienstelijk. Vol vertrouwen doet hij vanaf het begin bovenin mee ondanks dat hij op de harde band moet rijden. Hij moest nog wel even zijn weg vinden in de pits, de crew helpt een handje nadat hij de box bijna voorbij is gereden. Op de softs is Lawson uiteindelijk twee tienden langzamer dan Pérez op P4. Logan Sargeant greep de sessie aan om nog één waardevol punt te scoren voor zijn superlicentie, punten krijgt hij niet voor zijn spin maar zijn 1.28.098 is goed voor een 15e plek.

De andere jonkies Robert Shwartzman, Jack Doohan en F2-kampioen Felipe Drugovich sloten hun sessie af als zevende, 19e en 20e. Robert Kubica en Pietro Fittipaldi, toch geen rookies meer te noemen maar vandaag wel in de rol van gelegenheidscoureur, klokten respectievelijk de 14e en de 17e tijd. Bovenaan de tijdenlijst staan bij het vallen van de vlag twee Mercedessen, Lewis Hamilton was met 1.26.633 het rapste van de twee. George Russell moet 0.220 toegeven, Charles Leclerc eindigt als derde op 0.255 van Hamilton.