Op het natte Imola heeft kampioenschapsleider Charles Leclerc de snelste tijd in de belangrijke eerste vrije training genoteerd. De Monegask was teamgenoot Carlos Sainz te snel af, Max Verstappen sloot aan als derde maar kwam bijna anderhalve seconde tekort op Leclerc.

Het regende al de hele ochtend in Imola en de eerste vrije training was voor de coureurs de eerste echte kennismaking met regen in de nieuwe generatie bolides. De timing daarvoor was op zijn zachtst gezegd slecht, aangezien deze vrije training dankzij het sprintformat meteen de generale repetitie is voor de kwalificatie later vandaag.

Dat de omstandigheden op het kletsnatte Imola verraderlijk waren, toonden onder andere Charles Leclerc (drie spins), Carlos Sainz, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen en Lando Norris aan met kleine momentjes. In de slotfase was het Norris die zelfs even een rode vlag veroorzaakte met een spin waardoor hij in de grindbak belandde. Hij kon zijn McLaren wel op eigen kracht naar de pits terugbrengen. Na het vallen van de finishvlag was het ook nog Valtteri Bottas die spinde, maar schadevrij bleef.

Droog wilde het niet worden, wel besloten enkele coureurs richting het einde van de sessie om op de intermediates een rondetijd te zetten. Uiteindelijk sloot Leclerc de belangrijke sessie als snelste af, gevolgd door Sainz en Verstappen.

Geheel representatief lijkt deze sessie niet te zijn: de rest van het weekend zou het droog moeten blijven. Toch waren de tijdsverschillen op het natte Imola groot: Leclerc had een gat van acht tienden naar Sainz, Verstappen kwam op de derde plek 1,4 seconden tekort op Leclerc. Het gat daarachter was nog groter: Magnussen en Mick Schumacher, die vierde en vijfde werden, keken tegen een achterstand van drie seconden aan. Mercedes was slechts op de tiende (George Russell) en achttiende (Lewis Hamilton) plek te vinden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 17:00 uur.