Het zijn allemaal nog inleidende beschietingen, natuurlijk. Maar Fernando Alonso zou dit jaar zomaar een voorname uitdager van Max Verstappen en Red Bull kunnen worden, afgaande op de drie testdagen en eerste twee trainingssessies in Bahrein. “Fernando lijkt in topvorm.”

Zoals verwacht is het bij de start van tweede vrije training direct een drukte van belang op de baan. De eerste sessie is ’s middags immers verreden in veel hetere omstandigheden dan waarin de race op zondag zal worden afgewerkt en daardoor data-technisch gezien minder relevant is. Zo hebben Mercedes en Ferrari in VT1 de zachte band niet gebruikt om een kwalificatieronde te simuleren, Red Bull en Aston Martin wel.

In koelere temperaturen en omstandigheden die ook in de race worden verwacht, laten alle teams zich meer in hun kaarten kijken. Daarbij valt op dat de toptijden niet lang stand houden. Nadat eerst Charles Leclerc zichzelf na een snelle ronde bovenaan de ranglijst ziet staan, volgen achtereenvolgens Lance Stroll, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez. Maar die worden uiteindelijk allemaal voorbijgestreefd door Fernando Alonso. De Spaanse veteraan, bij Aston Martin de vervanger van pensionado Sebastian Vettel, klokt een tijd (1.30,907) waarop zelfs Max Verstappen zich stukbijt. De regerend wereldkampioen is bijna 0,2 seconde langzamer.

Aston Martin lijkt met de AMR23 een potente bolide te hebben gebouwd, zoals na de testdriedaagse vorige week al werd vermoed. De invloed van Dan Fallows lijkt zich direct uit te betalen. De Brit werd voor een miljoenensalaris verleid door Aston Martins topman Lawrence Stroll en is er dit jaar als technisch-directeur begonnen, na zestien jaar voor de stierenstal uit Milton Keynes te hebben gewerkt. Fallows kent de filosofie van Red Bulls ontwerpgoeroe Adrian Newey als geen ander, waar zijn nieuwe werkgever direct van lijkt te profiteren.

“De auto ziet er geweldig uit”, zo complimenteerde Red Bulls teambaas Christian Horner Aston Martins AMR23 bij SkySports. “Ze hebben bij de testdagen enkele indrukwekkende sessies afgeleverd en Fernando lijkt in topvorm: ze zouden weleens de grote verrassing van dit jaar kunnen worden. En het laat ook zien dat een sprong van het middenveld naar boven dus mogelijk is.”

Achter Alonso en Verstappen noteert Pérez de derde tijd. Leclerc (vierde) en de opvallend snelle Hülkenberg (vijfde) blijven als enigen nog binnen een halve seconde van de tijd van de Spaanse veteraan. Nyck de Vries klokt de voorlaatste tijd, is een fractie langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda.

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Bahrein: