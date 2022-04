Charles Leclerc heeft de eerste dag in het Australische Melbourne als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur troefde met 1:18.978 Max Verstappen, die het nog niet helemaal naar zijn zin had, af.

Waar het zonnetje in de eerste vrije training nog volop scheen, stapelden de wolken zich voor de middagsessie op boven Albert Park. Wat niet veranderde, was de snelheid van de Ferrari’s. Op de zachte band was het nu Charles Leclerc die de snelste tijd noteerde: 1:18.978. Verstappen kwam twee tienden tekort voor de snelste tijd, al verliepen niet al zijn snelle ronden perfect.

Verstappen was allesbehalve tevreden met de balans van de RB18. De Nederlander klaagde op de boordradio dat hij moeite had met het insturen. “Ik heb nog steeds dezelfde problemen”, vertelde hij zijn engineer Gianpierro Lambiase. Met name in de snelle bochten voelde de auto nog niet helemaal goed, meldde hij. Carlos Sainz sloot aan op de derde plek. Waar hij in de ochtend nog een ruime marge op teamgenoot Leclerc had, keek de Spanjaard nu zelf tegen een verschil van vier tienden aan.

Voor Alpine was het met de vierde en zesde tijd voor Fernando Alonso en Esteban Ocon een positieve training terwijl het voor Mercedes een klus lijkt te worden om in de kwalificatie Q3 te bereiken. George Russell sloot de dag als elfde af, Lewis Hamilton, die kort een rallycross-lijn pakte in bocht 12, werd dertiende. Sebastian Vettel kwam niet in actie: de Aston Martin kon na de ochtendtraining, waar de Mercedes-motor het begaf, niet op tijd gereedgemaakt worden voor de tweede vrije training.

Uitslagen GP Australië 2022 - 2e Vrije Training