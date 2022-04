In tegenstelling tot vrijdag was het zaterdagmiddag droog in Imola en zo’n 19 graden. In de droge omstandigheden was de volgorde van de teams opgeschud in vergelijking met de natte sessies op vrijdag. Zo was het George Russell die de tweede training aanvoerde, voor Sergio Pérez en Charles Leclerc.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna was een sessie zonder onderbrekingen. In voorbereiding op de sprintrace, die later vanmiddag verreden wordt lag de focus voornamelijk op de langere runs met meer benzine aan boord.

Daar waar Haas er in de natte omstandigheden in de kwalificatie goed bij zat, kwamen Kevin Magnussen en Mick Schumacher in VT2 behoorlijk te kort. Ze kwamen niet verder dan een twaalfde en dertiende plaats. Mercedes zat er met de eerste plaats van Russell en de vierde tijd van Lewis Hamilton een stuk beter bij dan in de regen.

Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo kwamen niet in actie tijdens de tweede vrije training op Imola. Er werd druk gewerkt aan beide auto’s. Ook Lando Norris kon weinig ronden rijden met zijn McLaren. De Brit had een probleem met het remsysteem.



Uitslagen GP Emilia-Romagna 2022 - 2e Vrije Training